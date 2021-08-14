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США вводит санкции против кубинских чиновников

США вводит санкции против кубинских чиновников

КИЕВ. 14 августа. УНН. Министерство финансов США заявило, что вводит санкции против двух чиновников Министерства внутренних дел Кубы и воинской части в связи с расследованием подавления правительством протестов в прошлом месяце. Пр это пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Санкции применяются для Ромарик Видала Сотомайора Гарсии и Педро Орландо Мартинеса Фернандеса и против Tropas de Prevencion (TDP) кубинского Министерства революционных вооруженных сил.

Цитата

“Эти действия освещают и других преступников, ответственных за подавление призывов кубинского народа к свободе и уважения к правам человека”, — сказала Андреа Гаки, директор Департамента казначейства по контролю за иностранными активами.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что солдаты TDP “напали на демонстрантов и избили их, во время жестоких арестов”.

“Соединенные Штаты поддерживают народ Кубы в его смелом призыве к свободе. Мы будем продолжать принимать меры по содействию ответственности за нарушение прав кубинского правительства ”, - сказал он в своем обращении.

Что предшествовало

Ранее США ввели санкции против начальника Национальной полиции Кубы Оскар Кальехас Валькарсе и его заместителя Эдди Сиерра Ариаса. На прошлой неделе в черный список попал министр Революционных вооруженных сил Альваро Лопес Миер.

Санкции против Кубы были расширены в рамках “акта Магнитского”, который позволяет применять ограничения к тем, кто, по мнению Вашингтона, ответственный за нарушение прав человека. Мероприятия предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты и замораживание активов.

Массовые протесты на Кубе прошли 11 июля, которые стали крупнейшими демонстрациями против власти почти 30 лет. Местные жители протестуют против роста цен на продовольствие, а также против его дефицита, отключений электричества и нехватка лекарств.

Источник: УНН
Теги: США, санкции, Куба
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