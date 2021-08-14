Украинские военные закончили курсы горной подготовки в Грузии

КИЕВ. 14 августа. УНН. В Сачхерском школе горной подготовки имени полковника Бесика Кутателадзе (регион Имерети) завершились летние промежуточные и базовые курсы. Об этом сообщает министерство обороны Грузии, пишет УНН.

Детали

Летний промежуточный курс длился четыре недели. В нем приняли участие 17 грузинских, украинских и чешских военнослужащих. В базовом курсе участвовали 37 курсантов Национальной академии обороны Грузии имени Давида Агмашенебели. Их подготовка продолжалась в течение трех недель.

Военные проходили горно-техническую подготовку, правила выбора и использования горного оборудования, правила безопасности, необходимые при перемещении по горной местности, а также организацию спасения и эвакуации пострадавших при перемещении в горах.

После окончания курсов на территории школы прошла официальная церемония выпуска. Командир училища, вице-полковника Ивана Цхададзе поздравил выпускников с успешным завершением горного училища. Им были вручены сертификаты о прохождении курсов, а отличились - также значки и подарки.

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