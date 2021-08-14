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Официальный курс гривны установлен на уровне 26,77 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,77 грн/доллар

КИЕВ. 14 августа. УНН. По состоянию на 14 августа 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,77 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.768600 грн за доллар;

31.421000 грн за евро;

0.363910 грн за российский рубль;

37.078500 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 13 августа курс всех указанных валют не изменился.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ
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