Ливия освободила и депортировала более 80 заключенных из Нигерии

КИЕВ. 14 августа. УНН. Министерство юстиции Ливии заявило что освободило 84 заключенных вместе с их детьми и депортировало их в их страну, Нигерии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Хinhua.

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“Депортация была осуществлена командой, которой поручено следить за всеми юридическими процедурами тех, кто был уволен по решению суда, независимо от того, являются ли они нелегальными мигрантами или осужденными за уголовную ответственность”, — говорится в сообщении министерства.

Напомним

Более 700 человек были спасены при попытке пересечь Средиземное море на опасных и слабых судах.