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У берегов Туниса спасены почти 100 нелегальных мигрантов

У берегов Туниса спасены почти 100 нелегальных мигрантов

КИЕВ. 14 августа. УНН. У юго-восточных берегов Туниса спасены около 95 нелегальных мигрантов. Об этом пишет УНН со ссылкой на агентство Анадолу.

Детали

По словам представителя тунисского общества Красного полумесяца в провинции Меденин Мунджиу Селима, сотрудники береговой охраны обнаружили неисправную лодку с мигрантами у побережья в районе Джарджис.

Среди спасенных 59 граждан Судана, 17 — Сирии, 7 — Египта, 6 — Бангладеш, 3 — Гвинеи, 2 — Ганы и один — Тунис.

Цитата

“Лодка с мигрантами накануне отплыла от города Сабрата в Ливии. Все, кто находился на борту лодки, доставлены в порт Джарджис. Нелегальные мигранты будут помещены на обязательный карантин в миграционный центр ”, - сказал Селим.

Напомним

Более 700 человек были спасены при попытке пересечь Средиземное море на опасных и слабых судах.

Источник: УНН
Теги: мигранты, Тунис
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