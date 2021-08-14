Судить "замминистра информации "ДНР": пропагандировал идеи "Русского мира"

КИЕВ. 14 августа. УНН. В суд направлено обвинительное заключение, относительно так называемого "заместителя министра информации "ДНР", который пропагандировал Русский мир и заставлял украинских военнослужащих распространять ложную информацию. Об этом УНН сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Цитата:

"Под процессуальным руководства Офиса Генерального прокурора в суд направлено обвинительное заключение в отношении гражданина Украины по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участия в деятельности террористической организации, а также распространение коммунистической символики и пропаганды коммунистического режима (ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 436-1 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Детали

По данным следствия, в 2014-2015 годах обвиняемый, занимая должность так называемого "заместителя министра информации "ДНР", отвечал за организацию агитационной работы среди населения, склонение к участию в террористической организации и поддержки ее деятельности, пропаганду идей "Русского мира", налаживание взаимодействия с местными и зарубежными средствами массовой информации с целью их использования для агитации, освещение деятельности террористической организации "ДНР", дискредитации деятельности органов государственной власти Украины и лиц, задействованных в ходе проведения антитеррористической операции.

Также по данным следствия сообщается, что он в подвальных помещениях захваченного боевиками здания Управления СБУ в Донецкой области неоднократно заставлял пленных украинских военнослужащих на вопрос российских журналистов сообщать ложную информацию о якобы умышленных артиллерийских обстрелах Вооруженными Силами Украины жилых домов и о надлежащих условиях содержания в плену. За отказ в предоставлении подобных "интервью" боевики пытали военнопленных.

Кроме того, обвиняемый в специально созданном телеграмм-канале осуществлял пропаганду коммунистического тоталитарного режима, распространяя при этом запрещенную символику.

Добавим

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось Главным следственным управлением Службы безопасности Украины. Напомним Следователи Донецкой области заочно объявили о подозрении 15 главарям и боевикам армейского корпуса "ДНР", которые занимали руководящие должности в незаконном вооруженном формировании.