Режим Лукашенка помогал мигрантам из Ирака попасть в страны ЕС через госкомпанию – расследование

КИЕВ. 14 августа. УНН. Власти Беларуси помогали мигрантам из Ирака попасть в Литву и другие страны Евросоюза через белорусскую госкомпанию. К такому выводу пришли журналисты Центра “Досье” и Der Spiegel, передает УНН со ссылкой на материалы расследования.

Детали

Так, журналисты отметили, что с мая 2021 года число регулярных рейсов из Ирака в Беларусь резко возросло. В частности, авиакомпания Iraqi Airways, летавшая из Багдада в Минск, увеличила количество перелетов с четырех до пяти в неделю и открыла новые рейсы из трех иракских городов. Также летать в Минск начал перевозчик Fly Baghdad.

Журналисты утверждают, что одной из фирм, координирующих поток нелегальных мигрантов, стала государственная туристическая компания “Центркурорт”, входящая в структуру Управления делами президента Беларуси.

В распоряжении расследователй оказались документы “Центркурорта”, подтверждающие участие государственной турфирмы во ввозе мигрантов в Беларусь. Согласно этим материалам, в начале мая 2021 года “Центркурорт” заключил договор о сотрудничестве “в развитии международного туризма между странами арабского мира и Республикой Беларусь” с белорусской туристической компанией “Оскартур”.

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“Оскартур” со временем стал отчитываться перед “Центркурортом” о контактах с авиакомпанией Fly Baghdad, после этого иракский перевозчик запустил регулярные рейсы в Минск. Кроме того, “Оскартур” обратился в “Центркурорт” с просьбой помочь получить визы 51 гражданину Ирака, хотя выдачей виз занимается Министерство иностранных дел, а не Управление делами президента.

Также в “Центркурорт” за визами для граждан Ирака обращалась белорусская компания “Береговая звезда”. Из документов следует, что через президентский “Центркурорт” прошло больше 200 заявок на визы для иракских граждан, пишут журналисты.

Кроме того, расследователи выяснили, что “Центркурорт” заключила договор на оказание транспортных услуг с белорусской компанией “Стройтур”, которая предлагает аренду автобусов с водителями. Выяснилось, что “Центркурорт” оплачивал счета за предоставление транспортных услуг на маршруте Минск — аэропорт Минска — Минск.

Кризис с мигрантами на литовско-белорусской границе

В начале июля Литва ввела режим экстремальной ситуации из-за резкого наплыва нелегальных мигрантов через границу с Беларусью и объявила о строительстве новой стены на границе протяженностью около 680 км. Кроме того, Вильнюс усилил миграционное законодательство. В частности, решено ускорить рассмотрение ходатайств об убежище и ограничить возможности передвижения нелегалов по территории Литвы и некоторые другие их права. Парламент Литвы признал действия белорусских властей “гибридной агрессией” и обвинил Минск в намерении обострить ситуацию с помощью организованных потоков мигрантов.



6 августа 2021 начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас сообщил, что в течение недели пограничники не допустили проникновения на территорию Литвы около 700 нелегальных мигрантов, которые вернулись обратно в Беларусь.



7 августа были выдворены еще около 250, к утру 8 августа — около 80 человек.

С начала года на литовско-белорусской границе задержано более 4 тыс. Нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.

В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.