Двое украинцев хотели нелегально ввезти в Киев партию Iphone на миллион гривен

КИЕВ. 14 августа. УНН. В киевском аэропорту "Борисполь" пограничники разоблачили двух украинцев, которые пытались незаконно ввезти из Дубая партию новых телефонов iPhone 12 Pro Max. Об этом сообщила ГПСУ Украины, информирует УНН.

Детали

Нелегальные товары обнаружили пограничники и таможенники благодаря информации оперативно-розыскного подразделения контрольно-пропускного пункта "Киев".

Гаджеты из города Дубай перевозили украинцы 1991 и 1992 года рождения. Они положили партию телефонов в чемоданы и ручную кладь. Всего в багаже мужчин обнаружили 25 телефонов iPhone 12 Pro Max. Их общая стоимость составляет 1 миллион гривен.

Работники таможни изъяли устроиства и составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Напомним

11 августа в аэропорту "Киев" (Жуляны) во время таможенного контроля у 43-летнего гражданина Литвы обнаружили 16 часов "Rolex", общая стоимость которых составила более 4 млн грн.

В течение прошлого года работники Гостаможслужбы обнаружили нарушений таможенных правил на 2,2 млрд грн.