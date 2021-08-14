В Киеве за минувшие сутки обнаружили 198 больных COVID-19, два человека умерли

КИЕВ. 14 августа. УНН. В Киеве обнаружили за минувшие сутки 198 больных коронавирусом. Два человека умерли. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Facebook, передает УНН.

Цитата

"198 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Два человека умерли. Всего с начала пандемии в Киеве - 5 257 летальных случаев. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 221 129", - сообщил Виталий Кличко.

Детали

Заболели 121 женщина в возрасте от 21 до 86 лет, 69 мужчин в возрасте от 18 до 82 лет. А также 4 девочки от 5 до 12 лет и 4 мальчика от 1 до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 53 больных коронавирусом. А также 20 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 310 человек. В общем коронавирус преодолели 214 009 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 54, в Соломенском - 45 и в Святошинском районе - 29 случаев", - отметил Виталий Кличко.

Добавим

За сутки 13 августа в Украине зафиксировали 1 353 новые подтвержденные случаи коронавирусной болезни, госпитализировали 641 человека, умер 21 больной, выздоровел 791 человек.

Больше всего подтвержденных случаев заболевания зарегистрировали в г. Киев (198), Харьковской (138), Днепропетровской (117), Донецкой (98) и Одесской (81) областях.