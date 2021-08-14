Не страшны ни жара, ни огонь: как украинские ГСЧС-ники спасают от огня Грецию и Турцию

КИЕВ. 14 августа. УНН. Украинские спасатели и авиация уже больше недели продолжают оказывать помощь в тушении масштабных лесных пожаров, вспыхнувших в отдельных регионах Греции и Турецкой Республики, передает УНН.

Украинские пожарные спасают Грецию

В течение дня 13 августа личным составом сводного отряда ГСЧС на территории Греции было ликвидировано очаги пожаров на площади 3,2 га, сообщают в Министерстве внутренних дел.

В ГСЧС отмечают, что украинские спасатели постоянно находятся под пристальным наблюдением врача медицинского центра ГСЧС Украины.

Продолжение работ запланировано на сегодня, 14 августа. Отметим, что сводный отряд из сотни пожарных со всей страны прибыл в Грецию 6 августа для помощи в борьбе с масштабными лесными пожарами.

Авиация помогает Турции бороться с огнем

Тем временем в Турецкой республике авиация ГСЧС Украины оказывает помощь в тушении лесных пожаров. По информации МВД, в течение 13 августа авиацией ГСЧС на территории провинции Анталия Турецкой Республики было осуществлено 5 сбросов воды (40 т).

Всего с начала работ украинской авиацией было осуществлено 124 сбросы воды (992 т). Отметим, что Украина направила два самолета Ан-32П с группой обеспечения для тушения лесных пожаров в Турции еще 30 июля. Это опытные специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах и привлекались ранее к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, в Израиле и Грузии.

Добавим

С начала августа побережья Средиземного моря, в частности Турции, Греции и итальянских островов, страдают от масштабных пожаров. В частности, пожары в Греции возникли после сильнейшего за последние три десятилетия аномальной жары в стране, когда температура поднялась до 45 градусов по Цельсию. Пожары за последние две недели уничтожили почти 100 000 гектаров, в результате чего три человека погибли, сотни остались без крова, тысячи были вынуждены эвакуироваться, также нанесен экономический и экологический ущерб. В Турции природные пожары начались на фоне сверхвысоких температур еще 28 июля. Быстрому распространению пожаров способствовал сильный ветер. Отметим, что по данным местных властей, по состоянию на 12 августа все пожары были взяты под контроль. Однако после пожаров в республике начались аномальные паводки. Известно о 38 жертв стихийного бедствия.