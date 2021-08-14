Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,77 0,0000  EUR: 31,42 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Экс-министр энергетики: Украина может попасть под энергетическую зависимость от Беларуси и России. Отопительный сезон под угрозой
Экс-министр энергетики: Украина может попасть под энергетическую зависимость от Беларуси и России. Отопительный сезон под угрозой
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
19725

В столкновениях под ОП пострадали полицейские

В столкновениях под ОП пострадали полицейские

фотогалерея

КИЕВ. 14 августа. УНН. Во время столкновений, произошедших Офисом Президента, после того как митингующие отказались выполнять законные требования правоохранителей, пострадали полицейские. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель МВД Артем Шевченко, передает УНН.

Цитата:

"Участники акций протеста на Банковой не подчинились законному требованию полиции пройти проверку на содержание опасных предметов перед допуском к ОПУ и и спровоцировали столкновения с силами правопорядка, используя слезоточивый газ, шины и другие предметы. Полиция и НГУ были вынуждены применить полицейские меры принуждения, в том числе с применением спецсредств. В результате столкновения 7 полицейских получили ожоги глаз, несколько нацгвардейцев получили травмы. Сейчас ситуация спокойная", - сообщил Шеченко.

В МВД Украины призвали всех участников акции соблюдать порядок, протестировать мирно и отметили: каждый, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов мог быть свободно пропущен на площадь перед ОПУ.

Контекст

Сегодня, в 13 часов, представители "Национального корпуса" отправились под ОП для проведения акции протеста. С собой митингующие имели автомобильные шины, отдельные участники прятали лица под банданами. После того, как правоохранители заявили о необходимости проведения поверхностного осмотра участников - те отказались и начались стычки.

Ранее представители Нацкорпуса сообщили, что цель акции протест против политических репрессий и уступок по ОРДЛО.

Источник: УНН
Теги: МВД, протесты, полиция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.