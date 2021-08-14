В столкновениях под ОП пострадали полицейские

КИЕВ. 14 августа. УНН. Во время столкновений, произошедших Офисом Президента, после того как митингующие отказались выполнять законные требования правоохранителей, пострадали полицейские. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель МВД Артем Шевченко, передает УНН.

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"Участники акций протеста на Банковой не подчинились законному требованию полиции пройти проверку на содержание опасных предметов перед допуском к ОПУ и и спровоцировали столкновения с силами правопорядка, используя слезоточивый газ, шины и другие предметы. Полиция и НГУ были вынуждены применить полицейские меры принуждения, в том числе с применением спецсредств. В результате столкновения 7 полицейских получили ожоги глаз, несколько нацгвардейцев получили травмы. Сейчас ситуация спокойная", - сообщил Шеченко.

В МВД Украины призвали всех участников акции соблюдать порядок, протестировать мирно и отметили: каждый, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов мог быть свободно пропущен на площадь перед ОПУ.

Контекст

Сегодня, в 13 часов, представители "Национального корпуса" отправились под ОП для проведения акции протеста. С собой митингующие имели автомобильные шины, отдельные участники прятали лица под банданами. После того, как правоохранители заявили о необходимости проведения поверхностного осмотра участников - те отказались и начались стычки.

Ранее представители Нацкорпуса сообщили, что цель акции протест против политических репрессий и уступок по ОРДЛО.