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Митинг под ОП: представители Нацкопусу резко отреагировали на требование полиции пройти проверку на наличие опасных предметов

Митинг под ОП: представители Нацкопусу резко отреагировали на требование полиции пройти проверку на наличие опасных предметов

КИЕВ. 14 августа. УНН. Участники митинга, который был запланирован на сегодня во Офисом Президента, бурно отреагировали на требование правоохранителей пройти поверхностный осмотр на наличие у них опасных предметов. Реакцию видно даже на видео, которое распространено самими представителями Национального корпуса, сообщает УНН.

После призыва правоохранителей пройти поверхностный осмотр, ведь только после этого возможен свободный проход участников акции протеста к Офису Президента, митингующие начали кричать, выражая несогласие. Некоторые из митингующих решили развернуться и уйти, но не все и именно после этого произошли столкновения с полицией: в сторону правоохранителей полетели автомобильные покрышки, камни. Правоохранители в ответ применили средства полицейского принуждения, в частности, слезоточивый газ.

Позже стороны отступили и сейчас митингующие отошли дальше от Офиса Президента и, вероятно, пошли к дому главы государства.

Как сообщал УНН, в результате столкновений, произошедших после невыполнения законных требований правоохранителей об осмотре, пострадали 7 полицейских и нацгвардейцев. В МВД призвали митингующих соблюдать закон и объяснили, что лица, которые пройдут осмотр на наличие опасных предметов могут быть допущены к ОПУ.

Источник: УНН
Теги: МВД, полиция
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