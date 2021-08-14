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Военный парад ко Дню Независимости: в МВД показали, как проходят тренировки

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КИЕВ. 14 августа. УНН. В столице продолжаются тренировки гвардейцев к параду войск по случаю Дня Независимости Украины. Министерство внутренних дел обнародовало фотографии репетиций, сообщает УНН.

Детали

Сегодня в столице продолжается тренировка парадных расчетов к параду войск по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

В этом году в военном параде примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

Уже 24 августа на параде на Крещатике будет три колонны - пешая, воздушная и механизированая.

В Нацгвардии сообщили, что пешую колонну сводных парадных расчетов Национальной гвардии Украины будут представлять сразу 4 "коробки": военнослужащие специального учебно-тренировочного батальона "Почетный Караул", кинологическое подразделение со служебными собаками, курсанты Национальной Академии и сводный оркестр.

Источник: УНН
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