Последний известный выживший участник восстания в Варшавском гетто умер в возрасте 97 лет

КИЕВ. 14 августа. УНН. Леон Копельман, возможно, последний выживший, учасник восстания в Варшавском гетто, умер в пятницу в возрасте 97 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Times of Israel.

Детали

Копельман родился в Польше в 1924 году в состоятельной семье. Когда нацисты захватили страну и сформировали Варшавское гетто, его семья была вынуждена переселиться.

Во время своего пребывания в гетто он начал активно участвовать в движении еврейского сопротивления, Еврейской боевой организации или ЗОБ, которая оказывала вооруженное сопротивление нацистам.

В 2018 году он сказал: "Я боролся в Варшавском гетто после того, как начались акции, когда немцы начали истреблять евреев. В 1942 году, когда мне было 18, а маме 40, ее увезли в Треблинку. Однажды я вернулся с работы к немцам, а ее не стало".

Он и его соратники начали убивать немецких солдат в гетто, что привело к боям и последнему столкновению в апреле 1943 года, когда немцы вошли в гетто в полном составе.

"Когда началась большая акция, я и мои друзья были в бункере, - рассказал он. - Немцы начали переходить из дома в дом и заявлять по громкоговорителю, что они собираются сжечь дома и мятежники, скрывающиеся в бункерах, должны сдаться. У нас не было выбора. Мы не хотели сгореть заживо, потому вышли и сдались".

Тысячи евреев погибли во время первого городского восстания против нацистов в Европе, большинство из них сгорело заживо, а почти все остальные были отправлены в Треблинку.

Копельман был с десятками пленных, которых затем отправили на убийство в Треблинку, но некоторых отправили работать механиками в варшавский гараж. Копельман соврал, что у него был опыт такой работы, и поэтому его спасли, отправив туда работать на несколько месяцев.

В конце концов он был отправлен в тюрьму, но в сентябре 1944 года был освобожден польскими бойцами сопротивления и присоединился к их усилиям против немцев. Позже его снова поймали, но ему снова удалось бежать и он оставался на свободе до прибытия Красной Армии весной 1945 года.

Копельман использовал вымышленные личности, чтобы в конечном итоге добраться до Италии и сесть на нелегальный корабль в Израиль.

В еврейском государстве Копельмен встретился со своей сестрой и отцом, которым удалось пережить войну. Он присоединился к Силам обороны Израиля и участвовал в Войне за независимость в 1948 году.

Вскоре после этого он встретил свою жену Хаву, и они прожили в браке почти 70 лет. Копельман сказал, что большая семья, которую он сформировал за годы после войны, была его самой большой победой над нацистами.

Хава умерла несколько месяцев назад. У пары осталось трое детей, девять внуков и трое правнуков.

Дополнение

Восстание в Варшавском гетто, самый большой случай сопротивления евреев нацистам, стал монументальным символом в еврейских и израильских преданиях. В отличие от остального мира, который отмечает День памяти жертв Холокоста 27 января, в день освобождения лагеря смерти Аушвиц-Биркенау, Израиль делает это в соответствии с еврейской датой восстания, обычно в апреле.