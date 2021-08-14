"Верес" и "Ворскла" завершили матч четвертого тура УПЛ вничью

КИЕВ. 14 августа. УНН. Ровенский "Вереса" и полтавская "Ворсклы" завершили встречу в четвёртом туре чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги со счетом 1:1, сообщает УНН.

Команды играли на стадионе "Аванград" в Луцке. Голы забили: Игорь Солдат - в "Вереса"; Оливье Тилль (с пенальти) - у "Ворсклы".

Положение клубов

"Динамо" - 9 очков (после 3-х игр), "Десна" - 9 (3), "Шахтер" - 9 (4), "Ворскла" - 8 (4), "Днепр-1" - 7 (3 ), "Александрия" - 6 (3), "Металлист 1925" - 6 (4), "Колос" - 4 (2), "Заря" - 3 (3), "Минай" - 3 (2), "Движение "- 3 (3)," Верес "- 2 (4)," Мариуполь "- 1 (3)," Львов "- 1 (3)," Ингулец "- 0 (3)," Черноморец "- 0 (3 ).

Добавим

14 августа также состоится встреча ФК "Заря" (Луганск) с ФК "Минай" (Закарпатье), а также встреча "Десны" (Чернигов) с "Днепр - 1" (Днепр). Матчи начнутся в 19.30.