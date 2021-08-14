Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,77 0,0000  EUR: 31,42 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Экс-министр энергетики: Украина может попасть под энергетическую зависимость от Беларуси и России. Отопительный сезон под угрозой
Экс-министр энергетики: Украина может попасть под энергетическую зависимость от Беларуси и России. Отопительный сезон под угрозой
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
9330

"Динамо" проиграло "Интеру" с разгромным счетом

"Динамо" проиграло "Интеру" с разгромным счетом

КИЕВ. 14 августа. УНН. Сегодня, 14 августа, "Динамо" сыграло товарищеский матч против "Интера" в Монце, где потерпело разгромное поражение 3: 0. Об этом сообщает УНН.

Детали

Чемпионы Италии и Украины провели товарищеский поединок. Уже на первых минутах матча "Интер" полностью доминировал, открыв счет на 13 минуте. Гол забил Николо Барелла.

Второй мяч киевляне пропустили на 34-й минуте. Чуть ли не с центра поля Эдин Джеко убежал от защитников и переправил мяч в ворота.

Во втором тайме соперники киевлян продолжали атаковать и имели ощутимое преимущество, поэтому на 60-й минуте Стефано Сенси забил третий гол.

Контратаки в конце матча не дали киевлянам шанса и встреча завершилась со счетом 3: 0.

Источник: УНН
Теги: футбол, Динамо
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.