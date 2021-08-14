В Китае волна смыла в море туристов: есть погибшие

КИЕВ. 14 августа. УНН. В Китае на восточном побережье сильная волна смыла в море 17 человек. 10 из них погибли, один считается без вести пропавшим. Об этом информируют в агентстве Xinhua, пишет УНН.

Детали

Стихия унесла жизни людей в районе города Чжанчжоу. Пострадавшие — туристы, прибывшие из разных регионов страны. Спасателям удалось извлечь из воды 16 человек, часть из них погибла в воде.

Шестеро пострадавших находятся в стабильном состоянии. Спасатели продолжают поиски еще одного туриста.

Напомним

Из-за наводнений в Китае погибли по меньшей мере 21 человек, пять городов объявили “красный” уровень тревоги из-за дождей.