Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,77 0,0000  EUR: 31,42 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Экс-министр энергетики: Украина может попасть под энергетическую зависимость от Беларуси и России. Отопительный сезон под угрозой
Экс-министр энергетики: Украина может попасть под энергетическую зависимость от Беларуси и России. Отопительный сезон под угрозой
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
11610

В Китае волна смыла в море туристов: есть погибшие

В Китае волна смыла в море туристов: есть погибшие

КИЕВ. 14 августа. УНН. В Китае на восточном побережье сильная волна смыла в море 17 человек. 10 из них погибли, один считается без вести пропавшим. Об этом информируют в агентстве Xinhua, пишет УНН.

Детали

Стихия унесла жизни людей в районе города Чжанчжоу. Пострадавшие — туристы, прибывшие из разных регионов страны. Спасателям удалось извлечь из воды 16 человек, часть из них погибла в воде.

Шестеро пострадавших находятся в стабильном состоянии. Спасатели продолжают поиски еще одного туриста.

Напомним

Из-за наводнений в Китае погибли по меньшей мере 21 человек, пять городов объявили “красный” уровень тревоги из-за дождей.

Источник: УНН
Теги: Китай, море, смерть
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.