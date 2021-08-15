В Бухаресте прошел ЛГБТ-парад

КИЕВ. 15 августа. УНН. Тысячи людей присоединились к маршу ЛГБТ в Бухаресте в субботу, который состоялся впервые с начала пандемии коронавиирусу. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Примерно 2000 человек присоединились к маршу в субботу, танцуя и размахивая радужными флагами. "Нам как стране предстоит пройти долгий путь, пока мы не научимся принимать всех", - сказала 16-летняя участница марша.

Добавим

Социально консервативная Румыния, которая декриминализировала гомосексуальность в 2001 году, по-прежнему запрещает браки и гражданские партнерства для однополых пар.

Законодатели от двух разных партий - младшей правящей коалиции этнической венгерской партии UDMR и оппозиционного ультранационалистической Альянса за объединение румын (AUR) - заявили, что планируют принять закон, запрещающий так называемую гей-пропаганду в школах, когда парламент соберется вновь в сентябре.

Напомним

В Венгрии не будут пускать активистов ЛГБТ в школы.