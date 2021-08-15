В Ливане взорвался газовый танкер, погибли люди

КИЕВ. 15 августа. УНН. В северо-западной части Ливана произошел взрыв газового танкера. По меньшей мере десять человек погибли, пишет Al Arabiya. Об этом сообщает УНН.

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Взрыв произошел в одном из мест в Аккари, предназначенных для хранения топлива, что привело к большому количеству жертв Жители обратились к механизмам гражданской защиты в Аккари, чтобы они отправились на место взрыва в городе Теллил.

К этому Координатор гуманитарных вопросов ООН в Ливане Наджат Рушди выразил серьезную обеспокоенность международной организации по поводу распространения топливного кризиса на здравоохранение и воду, и это повлияет на миллионы ливанцев.

Рушди призвал заинтересованную власть найти устойчивые решения для больниц, чтобы спасти жизнь, повторив постоянную готовность Организации Объединенных Наций оказывать поддержку.

Напомним

В Воронеже взорвался забит людьми автобус, есть погибшие и пострадавшие.