Яремчук прокомментировал победу "Бенфики"

КИЕВ. 15 августа. УНН. Украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук в матче против "Аруку" в чемпионате Португалии забил гол и сделал ассист, а команда выиграла 2: 0 Об этом пишет УНН со ссылкой на Sport.ua.

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"На старте было сложно, потому что соперник много времени проводил в обороне. Но нам удалось найти пространство, оформить два гола и взять три очка. Болельщики довольны и мы довольны. Теперь ждем матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов с ПСВ. Лично я с каждым днем ​​чувствую себя все лучше, но физически я бы хотел улучшений. Нужно улучшать кондиции и играть лучше ", - сказал Яремчук.

Напомним

Игрока признали лучшим в матче.