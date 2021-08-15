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В Нью-Йорке перевернулся экскурсионный автобус: пострадали более 50 человек

В Нью-Йорке перевернулся экскурсионный автобус: пострадали более 50 человек

КИЕВ. 15 августа. УНН. Экскурсионный автобус, направлявшийся в Ниагарского водопада, перевернулся в центре Нью-Йорка, отправив более 50 человек в больницы. Об этом пишет УНН со ссылкой на ABC News.

Детали

В автобусе находилось около 57 человек, и все они были доставлены в больницы с травмами от легких до тяжелых, сообщила полиция штату. Не понятно, почему автобус съехал с дороги.

Власти заявили, что водителя автобуса также доставили в больницу.

Общественная больница Оберн приняла около 27 пациентов, включая водителя. Трое были переведены в Университетской больнице Апстейт в Сиракузах. Всего в штате Северная Аравия было 25 пациентов.

Власть направила запрос в социальных сетях, чтобы все, кто был свидетелем аварии, обратились к следователям.

Напомним

Турции перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП пострадали 29 человек, большая часть из которых студенты.

Источник: УНН
Теги: авария, Нью-Йорк, автобусы
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