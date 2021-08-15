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На границе в Узбекистане задержали более 80 афганских военных

На границе в Узбекистане задержали более 80 афганских военных

КИЕВ. 15 августа. УНН. Узбекистан заявил, что задержал 84 афганских военнослужащих, пересекли границу. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Так же в прошлом месяце афганские военнослужащие пересекли границу Узбекистана и Таджикистана, когда они отступили от наступления повстанцев “Талибана”.

Министерство иностранных дел Узбекистана заявило в своем заявлении, что первая группа из 84 афганских солдат не делала попыток сопротивляться, когда узбекские пограничники задержали их, а обратились за медицинской помощью.

Правительство Ташкента также предоставляет гуманитарную помощь группе афганских солдат, собравшихся на афганской стороне моста Термез-Хайратон. Мост является автомобильным и железнодорожным сообщением между двумя странами.

Узбекистан ведет переговоры с Кабулом о возвращении войск домой и урегулирования ситуации на мосту.

Напомним

Боевики под контролем 20 из 34 провинций страны после захвата еще двух вчера. США развернет 5000 военных в Афганистане.

В Афганистане создадут группу для переговоров с талибами.

За последние дни талибы захватили Герат и Кандагар. “Талибан” выпустил видео, в котором объявил о захвате главной радиостанции в городе Кандагар, переименовав ее в “Голос шариата”.

Источник: УНН
Теги: граница, Афганистан, Узбекистан
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