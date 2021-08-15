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В зоне ООС сохранялся “режим тишины”

В зоне ООС сохранялся “режим тишины”

КИЕВ. 15 августа. УНН. За прошедшие сутки 14 августа и по состоянию на 7:00 утра 15 августа, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. Об этом УНН сообщили в штабе ООС. 

Детали

Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня.

За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 1329 человек, на подконтрольную Украины территорию прибыла 1421 человек. А через контрольный пункт въезда-выезда "Счастье" и "Новотроицкое" на подконтрольную Украины территорию прибыло по 2 человека.

Напомним

В течение суток, 13 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, ООС
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