В Украине более 2,265 млн случаев COVID-19, за сутки - 695

КИЕВ. 15 августа. УНН. В Украине зафиксировано более 2,265 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 14 августа, - почти 700, что меньше, чем в предыдущий день. Госпитализировано за сутки при этом 569 человек, что также меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

“За сутки 14 августа 2021 в Украине зафиксировано 695 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 50, медработников — 5)”, — сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано — 569 человек;

летальных исходов — 17;

выздоровели — 238 человек;

протестировано: методом ПЦР — 15456 человека, методом ИФА — 2494 человек, экспресс-тестами — 12848 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2265912 лица;

выздоровели — 2196827 человек;

летальных исходов — 53 255;

проведения ПЦР-тестов — 11667597.

Детали

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (87), Ивано-Франковской (60), Одесской (59), Днепропетровской (58) и Харьковской (53) областях.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на восемнадцатом месте по распространению и на восемнадцатом — по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского “локдауна” удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, — по всей территории страны правила “оранжевой” зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.

16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до 30 августа.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от “цвета” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.

Все области сейчас находятся в “зеленой” зоне.