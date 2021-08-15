Премьер-министр Малайзии подает в отставку

КИЕВ. 15 августа. УНН. Премьер-министр Малайзии Мухидидин Ясин подаст в отставку в понедельник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Мухиддин подаст в отставку королю аль-Султану Абдулле в понедельник, 16 августа, поскольку он исчерпал все другие варианты поддержки правительства.

Контроль Мухиддина над властью был шатким с тех пор, как он пришел к власти в марте 2020 незначительным большинством голосов. Давление на него рос недавно после того, как некоторые депутаты от партии Объединенной малайской национальной организации (UMNO) - самого блока правящего альянса - отозвали поддержку.

Премьер неделями бросал вызов освободиться и сказал, что его поддержит большинство в парламенте путем голосования о доверии в сентябре. Но в пятницу, 13 августа, Мухиддин впервые признал, что у него нет большинства, и сделал последние усилия, чтобы привлечь оппозицию, пообещав политические и избирательные реформы в обмен на поддержку вотума доверия. Предложение было единогласно отклонена.

Напомним

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф подал в отставку.