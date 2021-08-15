На Говерле до сих пор ищут пропавшего ребенка

КИЕВ. 15 августа. УНН. На Говерле до сих пор ищут мальчика, который отстал от туристической группы и заблудился вчера, 14 августа. Об этом УНН информируют в ГСЧС.

Детали

По состоянию на 6:00 15 августа поиски ребенка продолжаются. Создано 7 поисковых групп, которые обследуют местность по определенным зонам и секторам. Осадков в данной местности нет, температура воздуха около 12 градусов тепла.

Всего к поисковым работам привлечено 156 человек и 19 ед. техники, 3 собаки, квадрокоптер.

Напомним

14 августа около 19:05 во время подъема по зеленому маршруту на г. Говерла вблизи пгт Ворохта группы туристов в составе 6 человек из г. Коломыя, отстал от группы и заблудился мальчик (2015 г.р.). Немедленно была организована поисковые работы с последующим наращиванием сил и средств.