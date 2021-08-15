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Украинец выиграл золото юношеского чемпионата Европы по маунтинбайку

Украинец выиграл золото юношеского чемпионата Европы по маунтинбайку

КИЕВ. 15 августа. УНН. Украинец Александр Гудыма занял первое место на юношеском чемпионате Европы по маунтинбайку в кросс-кантри. Об этом пишет УНН со ссылкой на Sportarena.

Детали

Гудыма преодолел шесть кругов за час, шесть минут и 43 секунды, опередив ближайшего преследователя, швейцарца Романа Хольцера, на 37 секунд.

Бронзовую медаль выиграл Александр Мартинс из Франции, отстав от украинца на 54 секунды.

Сербский Нови-Сад принимает чемпионат Европы по маунтинбайку в период 12-15 августа. Вчера «бронзу» женских соревнований в элиминаторе выиграла украинка Ирина Попова.

Напомним

Украинская велосипедистка торжествовала на этапе Кубка мира по маунтинбайку.

Источник: УНН
Теги: спорт, Украина, чемпионат Европы
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