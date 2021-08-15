В фильме "Отряд самоубийц: Миссия навылет" мог появиться Супермен: что помешало

КИЕВ. 15 августа. УНН. Новый фильм о суперзлодяях Джеймса Ганна "Отряд самоубийц" мало не показал в фильме одного из крупнейших супергероев киномира - Супермена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Gizmodo.

Детали

В новом интервью Ганн рассказал, что сначала он планировал, что члены группы X будут бороться против Супермена, вместо того, чтобы бороться с глазу на глаз со Старр (он же "Проект Морская звезда").

"Было время, когда я думал, что отряд самоубийц должен драться с Суперменом, - сказал Ганн. - Я подумал, что это была бы очень интересная история. Потом я придумал Старр. Он персонаж, которого я люблю из комиксов. Я думаю, что он идеальный персонаж комиксов, потому что он абсолютно бессмысленный, но в то же время очень страшный по-своему. То, что он делает, пугает. Когда я был ребенком, он пугал меня до чертиков...".

Почему Супермена не было в фильме

Когда его спросили, почему Ганн не остановился на идее Супермена, он сказал, что просто думал, что у Старр получится лучше.

Дополнение

"Отряд самоубийц: Миссия навылет" - американский супергеройский фильм, основанный на антигеройськой команде DC Comics "Отряд самоубийц". Он является самостоятельным продолжением фильма "Отряд самоубийц" 2016 года и одиннадцатым фильмом в расширенной Вселенной DC.

Режиссером и сценаристом фильма стал Джеймс Ганн. К актерскому составу вошли Идрис Эльба, Марго Робби, Джон Сина, Джай Кортни, Юэль Киннаман, Натан Фллион, Виола Дэвис, Сильвестр Сталлоне, Майкл Рукер, Пит Дэвидсон, Сторм Рейд, Тайка Вайтити, Шон Ганн, Дэвид Дастмалчян, Питер Капальди и Алиса Браге.