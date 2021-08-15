Беленюк ответил, планирует ли участие в Олимпиаде-2024

КИЕВ. 15 августа. УНН. Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк заявил, что не исключает своего участия в следующих Олимпийских Играх, запланированных на лето 2024 года в Париже. Об этом он сказал в эфире Радио Свобода, информирует УНН.

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На вопрос, выйдет ли на ковер в Париже через три года, Беленюк ответил: "Я не исключаю такого. Не исключаю, абсолютно".

Детали

Кроме того, нардеп-олимпиец заявил, что сейчас "многое делается" в контексте подготовки к следующей Олимпиаде.

"И инфраструктурные объекты начали строить, и на эту Олимпиаду был заложен рекордный бюджет - больше чем 7 млрд гривен для того, чтобы и подготовить спортсменов, и наградить призеров после Олимпиады. У нас есть еще Паралимпийские игры и Дефлимпийские игры в этом году. Поэтому, действительно, объем работы довольно большой", - сказал он.

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Дополнение

Жан Беленюк завоевал первую и единственную золотую награду для Украины на Олимпийских Играх - 2020 в Токио.