США эвакуируют сотрудников посольства из Кабула

КИЕВ. 15 августа. УНН. США начали эвакуацию дипломатов из своего посольства в столице Афганистана Кабуле после того, как талибы взяли под свой контроль ключевой восточный город Джелалабад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Аxios.

Детали

Посольство США в Кабуле написало в Twitter, что оно "передало представителям "Талибана" в Дохе, Катар, где проходят мирные переговоры, чт любые действия с их стороны, которые ставят американский персонал "или нашу миссию под угрозу" будут встречены "скорым и решительным ответом Министерства обороны США".

Ранее президент США Джо Байден заявил о переброске и развертывании 5000 военных для "организованного и безопасного" сокращения американского и союзного персонала в Афганистане.

US Army Chinook lands at Kabul airport tonight as evac commences pic.twitter.com/59TwFY5yLE