В Киеве за сутки обнаружили 87 больных коронавирусом. Один человек умер

КИЕВ. 15 августа. УНН. В Киеве обнаружили за минувшие сутки 87 больных коронавирусом. Один человек умер. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Facebook, передает УНН.

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"87 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Один человек умер. Всего с начала пандемии в Киеве - 5 258 летальных случаев. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 221 216", - сообщил Виталий Кличко.

Детали

Заболели 45 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, 39 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет. А также девочка 14 лет и 2 мальчика 13 и 14 лет.

В больницы столицы госпитализировали 30 больных коронавирусом. А также 29 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 33 человека. В общем коронавирус преодолели 214 042 жителя столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 21, в Святошинском - 16 и в Оболонском районе - 14 случаев", - отметил Виталий Кличко.

Дополнение

695 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 августа 2021 года. В частности, заболели 50 детей и 5 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (87), Ивано-Франковской (60), Одесской (59), Днепропетровской (58) и Харьковской (53) областях.