Взрыв прогремел в жилом доме в Днепре: погибли два человека

КИЕВ. 15 августа. УНН. Сегодня, 15 августа, около 8:50 утра произошел взрыв в жилом помещении на первом этаже двухэтажного дома на улице Шмидта в Центральном районе гjhjlf Днепр. В результате происшествия погибли два человека. Об этом УНН сообщили в полиции Днепропетровской области.

Детали

В результате происшествия погибли мужчина и женщина 1980 и 1961 гг рождения, которые в момент взрыва находились в квартире. По предварительной информации? в домовладении произошел взрыв газовоздушной смеси.

По информации ГСЧС, в помещении, где была оборудована кухня, горели домашние вещи и мебель на площади 10 кв. м.

Пожар локализован в 9:01 и ликвидирован в 9:31.

К тушению пожара были привлечены 7 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По данному факту следователем открыто два уголовных производства по п. 1 ч. 2 ст. 115 (с пометкой - несчастный случай) и ч. 2 ст. 367 (cлужебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.