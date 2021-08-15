В Японии в результате оползней погибли по меньшей мере пять человек

КИЕВ. 15 августа. УНН. В японской префектуре Нагано погибли пять человек в результате оползня из-за масштабных ливней, продолжающихся со среды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Japan Times.

Детали

По данным муниципального правительства Окая, три человека - 41-летняя Юки Макибути и ее 12-летний сын Харуки и 7-летняя Наоки - умерли после того, как оползень обрушился на их дом.

Кроме того, еще двое получили ранения.

В Сайкай, префектура Нагасаки, две женщины в возрасте 70 лет были найдены мертвыми в ирригационной канаве.

Мужчина в возрасте 70 лет был ранен во время сдвига в Канзаки в соседней префектуре Сага.

В другом месте префектуры Сага около 113 пациентов местной больницы и 69 жителей дома престарелых были эвакуированы после наводнения.

Министерство земельных ресурсов в субботу сообщило, что в семи префектурах разлились 14 рек. Катастрофа может еще больше навредить местному туризму, который уже пострадал от пандемии коронавируса.

Дополнение

В субботу Метеорологическое агентство Японии выпустило экстренное предупреждение о сильном дожде в префектурах Сага, Хиросима, Фукуока и Нагасаки.

Агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями сообщило, что местные власти объявили о более высоком уровне тревоги примерно для 1,42 миллиона человек в четырех префектурах, призывая их принять меры для обеспечения их безопасности.

Ожидается, что атмосферный фронт, обрушившийся на западную Японию в среду, останется над районом у острова Хонсю еще на неделю, сообщило Метеорологическое агентство.