Число погибших в результате взрыва танкера в Ливане возросло до 28

КИЕВ. 15 августа. УНН. По меньшей мере 28 человек погибли, а 79 получили ранения в результате взрыва топливного бака на севере Ливана. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Ливан страдает от серьезной нехватки топлива, что приводит к длинным очередям на АЗС и длительного отключения электроэнергии. Сообщение различаются по тому, что стало причиной взрыва, от стрельбы, которая попала в бак с бензином, к сообщениям, что это произошло от человека, который зажгла зажигалку.

Президент Мишель Аун написал в Twitter, что просил судебную власть расследовать обстоятельства, приведшие к взрыву.

Напомним