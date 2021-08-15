Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,77 0,0000  EUR: 31,42 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Экс-министр энергетики: Украина может попасть под энергетическую зависимость от Беларуси и России. Отопительный сезон под угрозой
Экс-министр энергетики: Украина может попасть под энергетическую зависимость от Беларуси и России. Отопительный сезон под угрозой
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
12345

Талибы планируют объявить Афганистан исламским эмиратом

Талибы планируют объявить Афганистан исламским эмиратом

КИЕВ. 15 августа. УНН. По словам официального представителя Талибана, боевики объявят Афганистан исламским эмиратом после того, как они захватят президентский дворец. Об этом сообщает УНН со ссылкой на APnews.

Детали

По словам представителей радикального движения, в стране не будет переходного периода, поскольку группировка планирует полностью контролировать власть.

Исламский Эмират Афганистан был основан еще в 1996 году, когда талибы захватили власть в стране в результате гражданской войны которая началась в 1992 году. Уже в 2001 году, когда боевики отошли от власти, исламский эмират был отменен.

Дополнение

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, онивошли в Кабул. Председателем переходного правительства Афганистана должны назначить ексголову МВД страны Али Ахмада Джалали, сообщал телеканал Al Arabiya.

По заявлению МВД Афганистана, власть будет передана мирным путем, без боя.

Источник: УНН
Теги: Афганистан, талибы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.