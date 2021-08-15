Талибы планируют объявить Афганистан исламским эмиратом

КИЕВ. 15 августа. УНН. По словам официального представителя Талибана, боевики объявят Афганистан исламским эмиратом после того, как они захватят президентский дворец. Об этом сообщает УНН со ссылкой на APnews.

Детали

По словам представителей радикального движения, в стране не будет переходного периода, поскольку группировка планирует полностью контролировать власть.

Исламский Эмират Афганистан был основан еще в 1996 году, когда талибы захватили власть в стране в результате гражданской войны которая началась в 1992 году. Уже в 2001 году, когда боевики отошли от власти, исламский эмират был отменен.

Дополнение

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, онивошли в Кабул. Председателем переходного правительства Афганистана должны назначить ексголову МВД страны Али Ахмада Джалали, сообщал телеканал Al Arabiya.

По заявлению МВД Афганистана, власть будет передана мирным путем, без боя.