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США отправит тысячу военнослужащих для эвакуации лиц из Афганистана

США отправит тысячу военнослужащих для эвакуации лиц из Афганистана

КИЕВ. 16 августа. УНН. Пентагон разрешил еще 1000 военнослужащих помочь эвакуировать граждан США и афганцев, которые работали на них из Кабула. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Это добавление увеличивает общее количество войск в Афганистане до 6000 человек. Солдаты прибывали из 82 -й воздушно-десантной дивизии, которая находилась в режиме ожидания.

Жители сообщили о эпизодическую стрельбу в районе международного аэропорта Хамида Карзая, основного пункта эвакуации из Афганистана, поскольку американские войска помогали выезду американского персонала после входа талибов в столицу Афганистана.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что сотрудники посольства США были переправлены вертолетом из дипломатического комплекса в аэропорт.

Цитата

“Мы работаем над тем, чтобы наш персонал был в безопасности. Мы переселяем мужчин и женщин нашего посольства в место в аэропорту ”, - сказал Блинкен ABC News.

Напомним

США развернули в Афганистане примерно 5000 американских военнослужащих для обеспечения безопасной эвакуации из Афганистана дипработников.

Сегодня талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул. Председателем переходного правительства Афганистана должны назначить ексголову МВД страны Али Ахмада Джалали, сообщает телеканал Al Arabiya.

Представитель “Талибана” заявил, что движение ждет “мирной передачи власти” в “следующие несколько дней”.

Между тем, талибы уже предложили иностранцам покинуть страну. Иностранные граждане в Кабуле должны выехать или встать на учет будущих инстанций талибов.

США и Германия уже переместили своих граждан, в том числе и работников дипмиссий в аэропорт Кабула. ФРГ, по сообщениям , закрыла свое посольство в Кабуле. Швеция также заявляла об эвакуации своих граждан и дипломатов, как и Великобритания и Италия.

Источник: УНН
Теги: США, Афганистан
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