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В результате землетрясения в Гаити погибло уже почти 1300 человек

В результате землетрясения в Гаити погибло уже почти 1300 человек

КИЕВ. 16 августа. УНН. Количество погибших от разрушительного землетрясения на Гаити в воскресенье выросла до 1297. Спасатели ищут выживших, похоронен под обломками перед наступлением тропической бури. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Основной удар получил западный Гаити, особенно регион в Ле -Кай и его окрестностях. Агентство гражданской защиты Гаити заявило, что число жертв катастрофы возросло до 1297 человек, а больницы, которые еще работали, пытаются справиться с около 5700 раненых, зарегистрированных на данный момент.

Церкви, гостиницы, больницы и школы были сильно повреждены или разрушены, тогда как стены тюрьмы были уничтожены после землетрясения.

В Лес -Кай, приморском городе, где проживает около 90 000 человек, спасатели в красных касках и синих комбинезонах извлекли тела из запутанных обломков одного здания, так как желтый механический экскаватор неподалеку помог перенести обломки.

Напомним

Землетрясение обрушился на юго-западную часть самой бедной страны полушария, почти разрушив некоторые города и вызвав оползни, которые мешали спасательным действиям. Эпицентр землетрясения находился примерно в 125 километрах к западу от столицы Порт-о-Пренс, сообщает Геологическая служба США.

Источник: УНН
Теги: землетрясение
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