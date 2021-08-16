В результате землетрясения в Гаити погибло уже почти 1300 человек

КИЕВ. 16 августа. УНН. Количество погибших от разрушительного землетрясения на Гаити в воскресенье выросла до 1297. Спасатели ищут выживших, похоронен под обломками перед наступлением тропической бури. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Основной удар получил западный Гаити, особенно регион в Ле -Кай и его окрестностях. Агентство гражданской защиты Гаити заявило, что число жертв катастрофы возросло до 1297 человек, а больницы, которые еще работали, пытаются справиться с около 5700 раненых, зарегистрированных на данный момент.

Церкви, гостиницы, больницы и школы были сильно повреждены или разрушены, тогда как стены тюрьмы были уничтожены после землетрясения.

В Лес -Кай, приморском городе, где проживает около 90 000 человек, спасатели в красных касках и синих комбинезонах извлекли тела из запутанных обломков одного здания, так как желтый механический экскаватор неподалеку помог перенести обломки.

Напомним