Новости: Общество
16 августа 2021, 03:00 • Златослава Максымук • 3780
В Николаеве из окна четвертого этажа выпал 2-летний мальчик
КИЕВ. 16 августа. УНН. В Николаеве из окна четвертого этажа выпал 2-летний мальчик. Об этом информируют в пресс-службе полиции области, пишет УНН.
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Выездом на место происшествия полицейские выяснили, что мальчик был дома с бабушкой. Пока женщина отвлеклась, малыш вылез на подоконник и выпал из окна.
Ребенок с многочисленными травмами была госпитализирована. Следователи проводят расследование обстоятельств происшествия.
Напомним
В Мариуполе со второго этажа выпала пятилетняя девочка. Ребенок получил травмы и сейчас находится в больнице.
Источник: УНН
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