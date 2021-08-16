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В Николаеве из окна четвертого этажа выпал 2-летний мальчик

В Николаеве из окна четвертого этажа выпал 2-летний мальчик

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КИЕВ. 16 августа. УНН. В Николаеве из окна четвертого этажа выпал 2-летний мальчик. Об этом информируют в пресс-службе полиции области, пишет УНН.

детали

Выездом на место происшествия полицейские выяснили, что мальчик был дома с бабушкой. Пока женщина отвлеклась, малыш вылез на подоконник и выпал из окна.

Ребенок с многочисленными травмами была госпитализирована. Следователи проводят расследование обстоятельств происшествия.

Напомним

В Мариуполе со второго этажа выпала пятилетняя девочка. Ребенок получил травмы и сейчас находится в больнице.

Источник: УНН
Теги: дети, Николаев и Николаевская область
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