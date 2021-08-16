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В Пакистане взорвали автомобиль с людьми: погибли 10 человек

В Пакистане взорвали автомобиль с людьми: погибли 10 человек

КИЕВ. 16 августа. УНН. В пакистанском городе Карачи бросили гранату в грузовик, в котором люди возвращались домой со свадебной церемонии, погибли по меньшей мере 10 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В грузовике с открытым кузовом находилось около 20 человек. Отмечают, что перед терактом нападавшие преследовали машину.

Среди погибших есть женщины и дети. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.

Полиция начала расследование.

Напомним

15 августа, около 8:50 утра произошел взрыв в жилом помещении на первом этаже двухэтажного дома на улице Шмидта в Центральном районе города Днепр. В результате происшествия погибли два человека.

Источник: УНН
Теги: Пакистан
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