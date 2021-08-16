Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,44 0,0000  EUR: 29,97 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Консультации с США по расширению "нормандского формата" приостановились на фоне военного наращивания РФ на границах Украины - Арестович
Консультации с США по расширению "нормандского формата" приостановились на фоне военного наращивания РФ на границах Украины - Арестович
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
36300

В России горел 1,5 млн га леса

В России горел 1,5 млн га леса

КИЕВ. 16 августа. УНН. В регионах России, преимущественно в Якутии, пожары вспыхнули на территории 1,5 млн га. Об этом пишет УНН со ссылкой на ТАСС.

Детали

В Якутии действует 106 пожаров на землях лесного фонда площадью 1 425 590 га и два пожара на площади 22 960 га в природном парке “Ленские столбы”.

В Иркутской области зафиксировали 27 пожаров на площади 118 835 га, на Чукотке — три пожара площадью 9042 га, в Костромской области — три пожара на площади 2006 га, в Башкирии — 10 пожаров площадью 1554 га. Также пожара действуют в других регионах России.

Возгорание тушат 8455 человек, задействовано 1501 единицы техники, 10 воздушных судов, еще 62 воздушных судна привлекли для мониторинга обстановки.

Напомним

Авиация ДСНС Украины вернулась из Турции после более чем двух недель помощи стране с тушением лесных пожаров.

Источник: УНН
Теги: Россия, пожары, лес
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.