В России горел 1,5 млн га леса

КИЕВ. 16 августа. УНН. В регионах России, преимущественно в Якутии, пожары вспыхнули на территории 1,5 млн га. Об этом пишет УНН со ссылкой на ТАСС.

Детали

В Якутии действует 106 пожаров на землях лесного фонда площадью 1 425 590 га и два пожара на площади 22 960 га в природном парке “Ленские столбы”.

В Иркутской области зафиксировали 27 пожаров на площади 118 835 га, на Чукотке — три пожара площадью 9042 га, в Костромской области — три пожара на площади 2006 га, в Башкирии — 10 пожаров площадью 1554 га. Также пожара действуют в других регионах России.

Возгорание тушат 8455 человек, задействовано 1501 единицы техники, 10 воздушных судов, еще 62 воздушных судна привлекли для мониторинга обстановки.

Напомним

Авиация ДСНС Украины вернулась из Турции после более чем двух недель помощи стране с тушением лесных пожаров.