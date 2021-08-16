ООН предлагает создать "гуманитарный коридор" для помощи Гаити

КИЕВ. 16 августа. УНН. ООН предлагает создать “гуманитарный коридор” через районы Гаити, чтобы оказать помощь людям, пострадавшим от землетрясения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Организация Объединенных Наций и правительство Гаити пытаются отправить медицинские принадлежности и врачей автомобильным транспортом в город Лез -Кай, на котором лежит основной ущерб, по соображениям безопасности. Вместо этого они пользуются лодками и воздушным транспортом.

Рост угонов и насилия со стороны банды сделало некоторые дороги в Порт-о-Пренсе опасными для проезда, включая городской район Мартиссан, где проходит главная магистраль, связывающая прибрежную столицу с южными регионами.

Представитель Фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Гаити Бруно Мейс заявил, что ООН "призывает создать гуманитарный коридор на Гаити, чтобы позволить быстрее и безопаснее передавать товары и людей".

ЮНИСЕФ удалось передать один контейнер с медицинскими товарами на юг Гаити, но агентству и многим другим организациям помощи необходимо направить гораздо большую помощь в Лес -Кей и прилегающих территорий.

Напомним

Количество погибших от разрушительного землетрясения на Гаити возросло до 1297. Спасатели ищут выживших.