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Талибы заявили, что не ожидали такой быстрой победы

Талибы заявили, что не ожидали такой быстрой победы

КИЕВ. 16 августа. УНН. Представитель “Талибана” заявил, что боевики не ожидали скорости, с которой они завладели страной, особенно в столице Кабуле. Об этом пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Они добавили “Аль -Джазири”, имеющие каналы общения с международным сообществом и хотят иметь отношения с миром, а не быть изолированными.

Далее источник говорит, что талибы уважают “права и свободу слова женщин и меньшинств в свете шариата”.

Напомним

Захватив Кабул, представитель “Талибана” заявил, что “война в Афганистане закончилась ”. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш призвал “Талибан” и все другие стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы защитить жизнь, и выразил особую обеспокоенность относительно будущего женщин и девушек в Афганистане.

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Источник: УНН
Теги: Афганистан, Талибан
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