Япония продолжит чрезвычайное положение до середины сентября

КИЕВ. 16 августа. УНН. Япония продолжит чрезвычайное положение в некоторых регионах. Об этом пишет УНН со ссылкой на Sankei Shimbun.

Детали

Правительство Японии намерено продолжить свои карантин в чрезвычайных ситуациях в регионах, включая Токио, до середины сентября. Также будет добавлено еще несколько регионов.

Текущий чрезвычайное положение должно закончиться 31 августа, но продолжающийся рост случаев коронавируса побудило призвать его продолжить.

Напомним

Суточный прирост заражений коронавирусов SARS-CoV-2 в Японии стал максимальным с начала пандемии.