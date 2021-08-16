Количество вакцинированных от COVID-19 за сутки в Украине упало до 50 тысяч

КИЕВ. 16 августа. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже почти 2,74 миллиона человек. При этом в целом сделали уже 7,46 миллиона прививок, за последние сутки из которых - 51 тысячу, большинство из них - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

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"51 068 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 15 августа 2021 года. Одну дозу получили 31 675 человек, полностью иммунизированы - 19 393 человека", - сообщили в Минздраве.

Детали

В течение суток работали: 307 мобильных бригад, 1009 пунктов прививки; 346 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 4 722 695 человек, из них получили одну дозу - 4 722 693 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 738 073 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7 460 766 прививок.

Добавим

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Сейчас прививки проводятся четырьмя вакцинами: Comirnaty от Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac от Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio).

По данным Минздрава, по состоянию на 5 августа 2021 года Украина уже получила почти 12 млн доз вакцин от коронавируса.