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МИД: Украина вывезла из Кабула граждан Нидерландов, Хорватии, Белоруссии и Афганистана, среди эвакуированных есть дети

МИД: Украина вывезла из Кабула граждан Нидерландов, Хорватии, Белоруссии и Афганистана, среди эвакуированных есть дети

КИЕВ. 16 августа. УНН. Кроме наших соотечественников, украинский самолет забрал из Кабула граждан Нидерландов, Хорватии, Белоруссии и Афганистана. Об этом в Facebook написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Цитата:

"79 граждан Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана вырвались из опасности и хаоса украинским бортом. Среди них есть и совсем маленькие дети. Кто-то вернулся домой, кто-то к родственникам, кто-то продолжит путешествие дальше, кто-то будет вынужден начинать новую жизнь с нуля", - написал министр.

Детали

Министр также поблагодарил всех работников МИД, которые занимались эвакуационным рейсом из Кабула, а также всех причастных органам власти - пограничники, ГСЧС, МОЗ, Минкульт, ОПУ - за "взаимодействие в Борисполе сегодня ночью".

Украина продолжает собирать информацию о гражданах, нуждающихся в эвакуации, добавил дипломат.

Отметим, Президент Владимир Зеленский накануне заявил, что из Афганистана украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек.

Дополнение

В воскресенье, 15 августа, талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул. Председателем переходного правительства Афганистана должны назначить ексголову МВД страны Али Ахмада Джалали, сообщил телеканал Al Arabiya.

Представитель "Талибана" заявил, что движение ждет "мирной передачи власти" в "следующие несколько дней".
Между тем, талибы уже предложили иностранцам покинуть страну. Иностранные граждане в Кабуле должны выехать или встать на учет будущих инстанций талибов.

США и Германия уже переместили своих граждан, в том числе и работников дипмиссий в аэропорт Кабула. Также об этом сообщила Франция. ФРГ, по сообщениям, закрыла свое посольство в Кабуле. Швеция также заявляла об эвакуации своих граждан и дипломатов, как и Чехия, Великобритания, Италия и другие страны ЕС.

Источник: УНН
Теги: Афганистан
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