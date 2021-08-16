Международные авиакомпании облетают Афганистан: какие перевозчики прекратили полеты

КИЕВ. 16 августа. УНН. Сегодня крупные авиалинии начали менять маршруты полетов, чтобы избежать воздушного пространства Афганистана после того, как талибы взяли под свой контроль президентский дворец в Кабуле. Об этом сообщает УНН по данным агентства Reuters.

Детали

Согласно программе отслеживания полетов FlightRadar24, в понедельник в 03:00 было несколько коммерческих полетов над Афганистаном, но большинство самолетов полетели через Пакистан и Иран. В частности, самолеты авиакомпаний United Airlines (UAL.O), British Airways и Virgin Atlantic отказались летать рейсами через Афганистан. Представители United отметили, что изменили рейсы из США в Индию.

Также позже Lufthansa заявила, что будет избегать воздушного пространства Афганистана до дальнейшего уведомления.

Национальный авиаперевозчик Турции Turkish Airlines в понедельник отменил все регулярные рейсы в Афганистан после захвата талибами столицы Кабула. Ожидается, что специальный рейс Turkish Airlines, отправленный для возвращения граждан Турции из Афганистана, прибудет в аэропорт Стамбула в 14:20 по местному времени с 324 пассажирами, пишет Anadolu.

В июле Федеральное управление гражданской авиации США ввело новые ограничения на полеты над Афганистаном для авиакомпаний США и других операторов США.

Полеты, которые осуществляют на высоте менее 26 тыс. футов (7620 м), запретили в районе Кабула. Ограничения не распространяются на военные операции США.

Другие страны, в том числе Канада, Великобритания, Германия и Франция, советовали своим авиакомпаниям поддерживать высоту над Афганистаном не менее 25 тыс. футов (7620 м).

В Korean Air Lines заявили, что пассажирские рейсы через воздушное пространство Афганистана отменили, однако грузовые на больших высотах оставили.

Тайваньская авиакомпания China Airlines отметила, что следит за ситуацией и в случае необходимости скорректирует маршруты полета в соответствии с инструкциями США и Европейского союза.

Коммерческие рейсы компании Emirates Airline также претерпели изменений из-за хаоса на территории Афганистана. Компания остановила полеты в Кабул.

Добавим

Авиакомпании и правительства большинства стран в последние годы уделяют больше внимания рискам полетов над зонами конфликтов после смертельных инцидентов в прошлом.

Самолет Malaysia Airlines был сбит над восточной Украиной в 2014 году, в результате чего погибли все, кто находился на борту – 298 человек.

А в 2020 году иранские военные сбили самолет Международных авиалиний Украины, в результате чего погибли все 176 пассажиров и члены экипажа.