На границе Украины с Румынией временно закрыли один пункт пропуска

КИЕВ. 16 августа. УНН. На украинско-румынской границе из-за технических проблем временно прекратил работу контрольный пункт пропуска "Дьяково". Об этом журналисту УНН сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.

Цитата:

"Пункт пропуска "Дьяково" временно прекратил свою работу из-за технических проблем, а именно - проблем, связанных с работой базы данных", - отметил Демченко.

Детали

В ГПСУ отметили, что об ориентировочном времени восстановления работы в ведомстве сообщат дополнительно.

Дополнение

Всего на государственной границе Украины функционирует 230 пунктов пропуска и пунктов контроля. На границе с Румынией у Украины 10 пунктов пропуска.