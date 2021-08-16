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На границе Украины с Румынией временно закрыли один пункт пропуска

На границе Украины с Румынией временно закрыли один пункт пропуска

КИЕВ. 16 августа. УНН. На украинско-румынской границе из-за технических проблем временно прекратил работу контрольный пункт пропуска "Дьяково". Об этом журналисту УНН сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.

Цитата:

"Пункт пропуска "Дьяково" временно прекратил свою работу из-за технических проблем, а именно - проблем, связанных с работой базы данных", - отметил Демченко.

Детали

В ГПСУ отметили, что об ориентировочном времени восстановления работы в ведомстве сообщат дополнительно.

Дополнение

Всего на государственной границе Украины функционирует 230 пунктов пропуска и пунктов контроля. На границе с Румынией у Украины 10 пунктов пропуска.

Источник: УНН
Теги: граница, Украина, Румыния, Госпогранслужба, пункт пропуска
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