Зернокомплекс и магазин одежды горели в Одессе

ОДЕССА - КИЕВ. 16 августа. УНН. Два крупных пожара произошли в Одессе: горел зернокомплекс и павильон с одеждой, сообщает УНН-Одесса.

Вечером 15 августа возгорание произошло на зернокомплексе ООО “ТИС-Минкомпорт”. С огнем на площади 1000 м2 боролись более восьми десятков спасателей. Было привлечено 21 единица техники. Погибших и раненых нет. Спасено 30 тыс. тонн зерна.

А в ночь на 16 августа в Одессе возле Дома мебели спасатели ликвидировали большой пожар в павильоне “Конфискат”. Горели торговые помещения с одеждой и обувью. Спасателям удалось спасти от уничтожения часть пострадавшего здания и товар в нём. Тушением огня занимались 39 спасателей с привлечением 9 единиц техники. Причина ЧП и сумма ущерб пока устанавливаются, погибших и травмированных на пожаре нет.