Минобразования заявило, что соцсетями распространяют фейки о 1 сентября

КИЕВ. 16 августа. УНН. Информация об отмене в Украине образовательного процесса с 1 сентября не является достоверной. Об этом сегодня заявили в Министерстве образования и науки Украины, передает УНН.

Цитата:

"Министерство образования и науки Украины сообщает, что информация в социальных сетях об отмене образовательного процесса в учебных заведениях с 1 сентября является недостоверной", - заявили в МОН.

Детали

В ведомстве отметили, что министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет недавно отметил, что при любом уровне эпидемической опасности образовательный процесс будет продолжаться.

Если учебное заведение не сможет работать в очном формате, будут организованы другие формы (смешанная или дистанционная), и дети будут продолжать учебу, сообщили в МОН.

Что было ранее

Ранее в СМИ появилась информация о том, что обучение для школьников и студентов с 1 сентября якобы было отменено из-за угрозы заболевания штаммом "Дельта" и "Лямбда".

Добавим

По данным Минздрава, в Украине по состоянию на 12 августа было обнаружено 300 случаев штамма коронавируса "Дельта".



В пресс-службе ЦОЗ журналисту УНН сообщили, что в Киеве по состоянию на 12 августа зарегистрировано 21 случай "Дельты".

Ученые говорят, что доля инфицирования более заразным вариантом коронавируса "Дельта" в Украине пока неизвестна, однако высоких темпов роста заболеваемость COVID-19 в Украине достигнет, когда 90% новых случаев заражения будут приходиться именно на "Дельту".

Между тем, о случаях заражения этим вариантом коронавируса сообщали уже, в том числе, из Волынской, Одесской, Тернопольской, Черновицкой, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Ровенской областей, города Киев.

В Украине зафиксировано уже 2,266 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 15 августа, - более 400, что меньше, чем накануне, однако традиционное падение показателя на выходных. Госпитализировано за сутки при этом 433 человека, что также меньше, чем накануне.