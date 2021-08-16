Одесситы, пострадавшие от июльской непогоды, так и не получили обещанную компенсацию

ОДЕССА-КИЕВ. 16 августа. УНН. Материальная помощь одесситам, пострадавшим от залпового ливня в ночь на 22 июля, еще не поступила. Первые деньги горожане должны получить на текущей неделе. Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания в мэрии Одессы 16 августа, передает УНН-Одесса.

Исходя из информации от районных администраций на сегодняшний день поступили 342 заявления на материальную помощь. Из них 95 заявлений рассмотрено и одобрено. Чиновники уверяют, что на днях банки начнут перечисление средств.

Одесский горсовет выделил на помощь пострадавшим от непогоды одесситам 6 млн. грн. За это решение проголосовали 55 из 64 депутатов Одесского горсовета 28 июля во время очередной сессии.

Отметим, что 22 июля — на следующий день после непогоды, Геннадий Труханов не выразил готовности предоставлять материальную помощь одесситам, сославшись на форс-мажор, но позже изменил мнение.

Напомним, в ночь на 22 июля на Одессу обрушился сильный ливень. За 5 часов выпало 101 мм осадков — 225% месячной нормы. Были затоплены улицы, подъезды домов, повалено полторы сотни деревьев, приостановлено авиасообщение, частично нарушено энергоснабжение, блокирована работа электротранспорта. В результате стихии оказались частично затопленными территории промрынка “7-ой километр” и международного аэропорта “Одесса”. На улице Композитора Нищинского обрушилась стена здания. Мощный поток воды, шедший во время стихии из города в море, значительно повредил асфальт и плитку в прибрежной зоне. В разных районах города зафиксированы факты провала грунта. Мэр Труханов сообщил о том, что из-за увеличения уровня воды в Хаджибеевском лимане и угрозы прорыва дамбы Одесса была на грани катастрофы. По данным ГСЧС, жертв в результате стихии нет.